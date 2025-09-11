Juicio a Penitenciarios: La Unidad Fiscal pidió hasta 12 años de prisión para los agentes

Justicia11/09/2025
Tras varias semanas de juicio en contra 20 personas implicadas en una banda narcocriminal dentro de la Unidad Carcelaria N°1 de Villa Las Rosas, este jueves se llevan adelante la segunda jornada de Alegatos de las partes. 

En este sentido, es que la Unidad Fiscal pidió penas de entre 6 y 12 años para los funcionarios del Servicio Penitenciario. Para los internos, 9 años de prisión y para los familiares, entre 1 y 7 años. Retiró la acusación contra dos de los imputados.

Se espera esta instancia ocupe varios días más hasta conocerse finalmente la Sentencia

