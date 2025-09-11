¡Pasen y compren! Con 90% montado, la Feria del Milagro ya espera por visitas

Salta transita las horas más profundas de su fe sincera y característica, la cual refleja la devoción que se ha transmitido entre generaciones, al vivir nuevamente los cultos en honor al Señor y la Virgen del Milagro, transitando las jornadas rumbo a renovar el pacto de fidelidad, cuando se concrete la 333° procesión con los santos patronos.

En ese contexto y después de ciertos altibajos, la Feria del Milagro ya está instalada casi en su totalidad en las plazas del parque San Martín, esperando por la visita de salteños, turistas y peregrinos por igual para disfrutar de la mercancía en exposición.

Así lo resaltó el secretario de Espacios Públicos, Esteban Carral quien, al charlar con Multivisión Federal, se mostró contento que la feria ya estaba montada para este jueves. “Hicimos la última verificación y ya estaba el 90% de la feria arrancando, ya está funcionando”, ponderó.

Carral compartió su satisfacción a ver cómo el paseo ya estaba activo. “Invitamos a todos a que visiten el parque, todo está funcionando bien, hubo algunos inconvenientes, conversaciones pero se decidió que la ubicación iba a ser por sorteo transparente, por escribano, así que ya está todo funcionando”, aclaró.

También dijo que desde el municipio estarán controlando “los precios en el patio de comidas, que tengan el carnet de manipulación de alimentos, que los servicios que se brinden sean los adecuados, en un patio muy bueno, para el que estamos programados shows y actividades culturales”, anticipó la posibilidad.

“Queremos que los feriantes puedan mostrar sus productos y generar ventas”