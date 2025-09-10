Conflicto en la previa de la Feria del Milagro: Quejas por seguridad, ubicación y costos

A horas de la apertura de la tradicional Feria del Milagro, prevista para mañana en el Parque San Martín, un grupo de puesteros protestó contra las condiciones que impuso la Municipalidad para poder instalarse.

Los reclamos van desde la falta de seguridad hasta el pedido de materiales costosos que, aseguran, no están en condiciones de afrontar.

Durante la mañana está prevista una reunión clave con funcionarios municipales para intentar destrabar el conflicto.

Uno de los principales cuestionamientos es la exigencia de 50 metros de cableado eléctrico, que cada puestero debe comprar a un valor aproximado de $150.000. “Es imposible afrontar ese gasto, sin contar fichas y otros insumos ”, señaló María, una de las feriantes, en FM Aries.

Otro de los problemas denunciados es la falta de garantías de seguridad para resguardar los puestos durante la noche, lo que genera resistencia a dejar mercadería en el predio.

Además, algunos puesteros asignados a calle Mendoza entre Juramento y Santa Fe advierten que fueron ubicados en un sector “fuera del circuito peatonal” y con menor circulación de visitantes.

Pese a estas tensiones, la Municipalidad confirmó que la Feria del Milagro abrirá este jueves 11 de septiembre con 600 puestos habilitados, y funcionará hasta el próximo lunes por la noche. El martes, el Parque San Martín deberá quedar nuevamente liberado.