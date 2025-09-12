Linares y su nuevo rol como Concejal: “Pienso seguir con la impronta de barrio"

El reciente asumido concejal Juan Pablo Linares reafirmó su compromiso con la construcción de un Estado presente, eficiente e inteligente, que acompañe a los ciudadanos en los momentos de mayor necesidad y también en los procesos de superación. Esta vez, desde el Concejo Deliberante tras ocupar la banca que dejó vacante, Martín Del Frari

“Cuando asumí hablaba de que nosotros levantamos la bandera y creemos en el Estado presente. En un Estado que sea eficiente, que sea inteligente y que esté presente acompañando en los momentos donde es necesario acompañar”, expresó el edil.

En ese sentido, puso como ejemplo las recientes emergencias provocadas por incendios: “El fuego no reconoció estrato social ni tipo de barrio, arrasó con todo. Estuvimos presentes en el momento y, sobre todo, trabajando en el después, cuando la gente empieza a darse cuenta de lo que perdió y lo que le falta”.

El concejal resaltó que su espacio, alineado con la gestión del gobernador Gustavo Sáenz y el intendente Emiliano Durand, busca consolidar políticas de superación y desarrollo. “De la misma forma en que acompañamos a las familias en situaciones críticas, lo hacemos en la superación, con la fábrica municipal, la escuela de emprendedores, la oficina de empleo y el hogar de noche, que están haciendo una gran labor”.

Por último, reafirmó la bandera que lo guía en la función pública: “Nosotros trabajamos para un Estado justo y de superación, que esté con la gente y que no le dé la espalda a quienes más lo necesitan”.