Torneo Clausura: Racing quiere cortar la racha ante San Lorenzo

Con el objetivo de terminar con la racha negativa que arrastra como local, Racing recibirá este viernes a San Lorenzo por la octava fecha de la Liga Profesional.

La Academia llega a este encuentro en un muy flojo momento, ya que perdió los cuatro partidos que disputó como local (1-0 frente a Barracas Central y Estudiantes de La Plata, 2-1 ante Tigre y 3-2 con Unión de Santa Fe).

Además, los dirigidos por Gustavo Costas cayeron en sus últimas tres presentaciones, por el Clausura, por lo que marchan decimocuartos en la Zona A con sólo cuatro puntos e incluso se complicaron muchísimo en la tabla anual, que es de vital importancia para la clasificación a las Copas internacionales del año que viene.



Pero no todas son malas para Racing, ya que sigue con vida tanto en la Copa Argentina como en la Copa Libertadores, competiciones en las que alcanzó los cuartos de final.

Este será el último partido de la Academia antes de la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde el martes 16 visitará a Vélez Sarsfield.