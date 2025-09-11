El Gobierno recorta $500.000 millones del presupuesto, con impacto en Educación

El Ministerio de Economía dispuso este jueves un recorte de créditos presupuestarios por $493.531 millones, mientras que de manera simultánea se incrementaron recursos por $261.613 millones, generando un resultado financiero positivo de $754.744 millones.

Entre los sectores más afectados se encuentra Educación, con una disminución de $120.000 millones, que impactará en distintas partidas del área. La decisión forma parte de la administrativa 23/25, publicada oficialmente y orientada a equilibrar las finanzas del Estado.