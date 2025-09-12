¡Más de 16 mil peregrinos en ruta! Piden reducir la velocidad y extremar cuidados

En el marco de la festividad del Milagro, la Dirección de Seguridad Vial de la Policía de Salta advirtió sobre la presencia de más de 58 peregrinaciones, con más de 16 mil fieles en rutas y caminos hacia la Catedral, y solicitó a los conductores extremar las precauciones.

En ese sentido, se recomendó respetar los límites de velocidad, evitar distracciones y a los caminantes utilizar elementos de identificación como chalecos refractarios o luces.

El director del área, comisario Adrián Sánchez Rosado, en FM Aries, explicó que la movilización “ya sobrepasó a la provincia, con peregrinos que llegan desde otras provincias y países”.

Entre los puntos críticos mencionó la ruta 34, con tránsito de alta velocidad pese al doble carril, y la ruta 68, más estrecha y de un solo carril, donde la convivencia con los caminantes requiere especial cuidado.

“Hay que estar atentos a todo lo que ocurre en la ruta”

También recordó que algunas peregrinaciones marchan por la banquina y otras ocupan parte de la calzada, por lo que pidió precaución, especialmente al llegar a la zona capital.

Finalmente, destacó que muchos peregrinos ya incorporaron medidas de seguridad como ropa clara, chalecos refractarios y dispositivos luminosos, además de vehículos que acompañan las procesiones para advertir a los conductores.





