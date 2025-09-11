Lunes 15, feriado provincial: Así funcionarán los comercios

Sociedad11/09/2025
El lunes 15 de septiembre será feriado provincial en Salta por la festividad del Señor y la Virgen del Milagro. Ese día no habrá clases en las escuelas de la provincia ni actividad en la administración pública.

Los comercios funcionarán en horario especial: abrirán durante la mañana y deberán cerrar a las 14:00 horas, de acuerdo a lo pactado entre el Sindicato de Empleados de Comercio y la Cámara de Comercio de Salta, para que los trabajadores puedan participar de los actos religiosos.

En el caso de EDESA, la empresa informó que la atención se mantendrá a través de sus canales digitales disponibles las 24 horas, como WhatsApp, Oficina Virtual, la APP Mi EDESA y la línea telefónica gratuita 0800. La atención presencial en oficinas comerciales se retomará el martes 16 de septiembre en los horarios habituales.

