Conmovedor: Sin padres, fueron separadas y se reencontraron después de 60 años

Entre tanto que sucede en nuestro día a día, se cuela entre nuestras historias de vida, la de dos hermanas, Zaira Elena Silva e Isabel Angélica Silva, que hace 60 años quedaron huerfanas y como sucedía por aquellos años, fueron separadas.

Una de ellas, Zaira Elena vive en Salta capital, mientras la otra, Isabel Angélica, lo hace en la misma provincia, pero en Rosario de la Frontera. Con ayuda de la familia, finalmente se reecontaron y todo fue pura emoción.

A travíes de Actualidad Rosarina la hija de Isabel Agnélica contó que "La ansiedad que mi madre vivió anoche fue algo único que ni dormir pudo de la emociones,las ansias que sentia hasta que cumplió el sueño de poder reencontrarse con su familia y su querida hermana que viven en Salta capital... Y si los milagros existen este es uno de los tantos y estoy tan agradecida con Dios y con la vida por tanto... Una historia triste pero con final feliz..."