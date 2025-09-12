Expulsaron al concejal “Maggiver” Farfán por “incapacidad moral” tras un accidente

El Concejo Deliberante de Campo Santo decidió excluir al concejal Fabián “Maggiver” Farfán por “incapacidad moral sobreviniente”, luego de que protagonizara un accidente el pasado 1 de agosto, en el que habría estado bajo los efectos del alcohol y abandonó a una mujer en motocicleta sin prestarle ayuda.

La decisión responde a la denuncia penal, la repercusión pública del hecho y la evaluación ética del cuerpo legislativo.

Durante la sesión, la concejal Milagros Cruz manifestó su desacuerdo, señalando que no se podía tomar la medida sin un veredicto judicial.

Sin embargo, el asesor legal del Concejo, Dr. Jorge Antonio Causarano, aclaró que la sanción es disciplinaria y no depende de delitos penales, sino de la evaluación de la conducta pública del funcionario.

El Concejo adelantó que, una vez ratificada la medida, se iniciará el proceso de reemplazo del concejal, determinado por el Tribunal Electoral, reafirmando así su compromiso con la ética institucional y la moral pública.