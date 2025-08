Campo Santo: Denuncian a un concejal por choque y abandono

En Campo Santo, una mujer circulaba en motocicleta junto a su hija de 3 años cuando fue colisionada por un vehículo Vw Gol, el cual era manejado por el concejal Fabián Farfán.

Lo que causó el enojo de los familiares de las damnificadas fue que, tras el siniestro vial, Farfán se fue el lugar a pie dejando abandonadas a las damnificadas y su vehículo.

Las ocupantes de la motocicleta fueron trasladadas al hospital de General Güemes donde se constató que las heridas no revestían gravedad, solo raspones menores, por lo que fueron dadas de alta.

“Por suerte mi hija y mi nieta están bien, pero podría haber sido con consecuencias mayores” comentó Eva a El Tribuno, agregando que el concejal se encontraba visiblemente alcoholizado por haber participado de un festejo de la Pachamama.

Lo que más llama la atención a la mujer, es que no se haya quedado a brindar auxilio siendo autoridad: “optó por alejarse diciendo que lo vayan a buscar a su domicilio, eso me pareció una burla”.

La Policía confirmó la ocurrencia del hecho, la ausencia del ocupante del vehículo, procediendo a realizar las pericias correspondientes. Al no haber test de alcoholemia realizado, no se puede confirmar si el concejal se encontraba o no en estado de ebriedad.

Una vez radicada la denuncia, Eva hizo hincapié en la admiración que tenía por el trabajo que hacía en discapacidad el edil, pero que le pareció mala su actitud de abandono. Por su parte, Farfán dijo que no está prófugo y que la policía no lo fue a buscar a su domicilio donde se encuentra.

El fiscal interviniente ordenó la retención y resguardo de los dos vehículos implicados.