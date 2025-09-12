No cierran los números: Aunque tiene 3600 habitantes, detectan 5700 votantes en Aguas Blancas

En el municipio de Aguas Blancas, una investigación judicial determinó que el padrón electoral tiene más de 2.000 inscripciones irregulares, con un número de votantes que supera en un 57% a la población total de la localidad. Este hallazgo, impulsado por el fiscal federal Ricardo Toranzos, reveló serias inconsistencias que distorsionan la representación democrática en la zona fronteriza con Bolivia.

¿Cuáles son los detalles? Según informó el Ministerio Público Federal, el caso se inició en 2023, a partir de una denuncia presentada por el dirigente político Santiago Alberdi, quien alertó sobre el presunto ingreso masivo de personas desde Bolivia para votar en las elecciones locales, a cambio de dinero. A partir de esa información, la fiscalía ordenó un relevamiento exhaustivo del padrón.

El relevamiento, que incluyó un operativo casa por casa y el uso de drones, permitió cotejar los datos de la Secretaría Electoral, el RENAPER y el INDEC. Los resultados evidenciaron que, si bien la población de Aguas Blancas creció, el aumento de votantes fue exponencialmente mayor, superando con creces la cantidad de habitantes.

Según el informe de la fiscalía, una de las hipótesis principales es que ciudadanos bolivianos gestionan DNI argentino en Aguas Blancas para acceder a subsidios y beneficios sociales, lo que también les permite ser empadronados. Este fenómeno podría tener un impacto "decisivo" en las elecciones municipales.

Las cifras son alarmantes: mientras que el censo de 2022 registra 3.648 habitantes, el padrón electoral tiene 5.736 electores, una diferencia de 2.088 personas. Desde 2015, año en que se creó el municipio, el número de votantes ha crecido un 74,6%.

El relevamiento domiciliario en cuatro calles que desembocan en el río Bermejo, límite con Bolivia, confirmó que la cantidad de votantes registrados supera ampliamente la de viviendas existentes. Por ejemplo, en la calle 20 de Febrero, se detectaron 793 votantes en domicilios sin numeración, muchos de los cuales resultaron ser depósitos o baldíos.

Actualmente, la fiscalía trabaja en la identificación de los posibles responsables de estas maniobras ilícitas y en determinar si se utilizó documentación apócrifa para sustentar las inscripciones en el padrón electoral, buscando esclarecer una grave irregularidad que afecta la transparencia de los procesos democráticos en la región.