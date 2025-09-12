El transporte en el interior aumentará 24%, por el costo del combustible y neumáticos

Días pasados se llevó a cabo la audiencia pública por el nuevo cuadro tarifario para los colectivos del interior de la provincia.

En la audiencia realizada en El Galpón, se debatió sobre el pedido de readecuación para el transporte de pasajeros del interior de la provincia. tras el análisis de los informes presentados se constató que los costos tuvieron un incremento del 24% entre los meses de septiembre de 2024, a julio de 2025.

Este 24% se autorizó por la Autoridad Metropolitana de Transporte, para la readecuación del servicio, el cual entrará en vigencia a partir del lunes 22 de septiembre.

Los representantes de las empresas del interior habían fundamentado, en la audiencia pública, el pedido por el aumento en los insumos más importantes como el combustible y neumáticos, que tuvieron un incremento significativo.

Cabe destacar, que el último aumento que se implementó, para el transporte de colectivo interurbano, fue en el mes de noviembre de 2024.