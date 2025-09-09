Mañana será la audiencia pública en El Galpón por la nueva tarifa del colectivo interurbano

Tal como supo anunciar la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT), está porevisto que este miércoles 10 de septiembre, se lleve a cabo una audiencia pública en el municipio de El Galpón para discutir la posible readecuación de la tarifa del servicio de colectivos que circulan en el interior de la provincia, excluyendo los del área metropolitana de Saeta.

La reunión, que fue solicitada por las empresas del sector, busca dar respuesta a la necesidad de analizar y actualizar los costos del servicio. La última vez que se implementó un aumento para el transporte público interurbano fue en noviembre de 2024, por lo que el sector busca una nueva revisión de precios.

La audiencia se realizará a las 8 de la mañana en el Salón Municipal de Cultura, ubicado en la calle San Martín s/n. Este procedimiento es fundamental para garantizar la participación de los usuarios y otros actores relevantes del sector, en cumplimiento con la Ley Nº 7126, que regula los servicios de transporte en la provincia.

Para asegurar un proceso transparente, la AMT designó instructores que supervisarán la audiencia. Además, contará con la figura del Defensor de los Usuarios, que estará a cargo de la Secretaría de Defensa del Consumidor de la provincia. Esta figura se encargará de velar para que los derechos de los ciudadanos sean respetados en todo momento.

La Resolución AMT Nº 426/25 señala que la audiencia forma parte de los mecanismos de participación ciudadana previstos por la normativa. De esta manera, se busca lograr la transparencia, el pluralismo y el análisis necesario antes de tomar una decisión sobre el cuadro tarifario, intentando equilibrar los intereses tanto de los usuarios como de los prestadores del servicio y del Estado.