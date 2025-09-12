Llegaron los peregrinos de Perú a los pies del Señor y la Virgen del Milagro

Finalmente, este viernes, pasadas las 16:00 los peregrinos que habían partido hace un tiempo desde Perú, llegaron a los pies del Señor y la Virgen del Milagro. El emotivo camino había sido seguido de cerca por los salteños

“Fueron 24 días. Lo primero que quería era ver mi gente” aseguró uno de los peregrinos que contó cómo fueron estas semanas pedaleando para cumplir con los santos patronos. Contó que hace 27 años peregrina, pero en esta ocasión el reto fue mayor porque se sumó a hacerlo desde Perú. “Ver a mis hijos después de tanto tiempo es emotivo” aseguró.

El ciclista contó que tuvieron momentos muy duro como, en Calama, cuando les faltó el aire para respirar y debieron para ese día. “Fue muy difícil, no podíamos seguir, pero rezamos esa noche y al otro día nos levantamos todos en condiciones de seguir” agregó.

Fueron 15 los biciperegrinos que salieron desde Perú en esta travesía que involucra la fe.