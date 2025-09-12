Inicia el Triduo: Misa estacional y la llegada de más de 30 mil peregrinos el sábado

Este sábado da inicio el Triduo para que el próximo lunes, los salteños renueven el pacto de fe con el Señor y la Virgen del Milagro.

Desde las 6:30 habrá actividad en la Catedral Basílica de Salta con el rezo de la novena, y la primera misa será a partir de las 7:00, mientras que a las 10:00 será la misa Estacional.

Se esperan más de 30.000 peregrinos este sábado, y desde temprano, serán los peregrinos de La Merced que emocionen con un grupo de alrededor de 4000 personas que se estima ingresen a las 7:00 de la mañana a la Catedral.

Otras de las peregrinaciones multitudinarias será la de Cachi con más de 6000 personas, que se estima su ingreso a las 13:00. Mientras que a las 16:00, llegarán más 3000 personas de Atocha.

La jornada incluirá peregrinos que llegan caminando, en bici y a caballo. Cada uno de ellos con una historia personal de fe y esperanza.

A las 20:30, se vivirá la procesión de penitencia presidida por la cruz primitiva del Señor del Milagro, en memoria de la primera procesión realizada en el año 1692. La concentración será en la Parroquia San Juan Bautista de La Merced (Caseros 857, ciudad de Salta).