Tiempo de fe: ¿Conocías la historia de la Virgen de las Lágrimas?

A pocos días de la tradicional procesión del Señor y la Virgen del Milagro, las miradas de los salteños se posan también en la conmovedora historia de la Virgen de las Lágrimas, un pequeño cuadro que forma parte del recorrido y que es el testigo de un portentoso prodigio ocurrido en 1749 en el antiguo Colegio de la Compañía de Jesús.

¿Cuál es su historia? El milagro se manifestó el 4 de agosto de 1749 en este cuadro de 30x25 cm, una copia de la "Madonna" del pintor italiano Giovanni Battista Salvi da Sassoferrato. El padre Juan Arisaga, dueño de la imagen, fue el primero en notar el fenómeno: el rostro, los ojos y el cuello de la Virgen estaban bañados en una "especie de agua clara y cristalina".

Para cerciorarse de que no era una ilusión, el padre Arisaga llamó al padre Alberto Aráoz y juntos limpiaron el lienzo. El prodigio se repitió al día siguiente, 5 de agosto, pero esta vez el "sudor" era más abundante, lo que llevó al padre Arisaga a llamar a otros religiosos y al rector del colegio. Todos pudieron corroborar el hecho, notando que el agua era cristalina y no dañaba la pintura.

Ante la insistencia del fenómeno, el padre Gabriel Gutiérrez, un reconocido pintor de la época, fue convocado para buscar una explicación natural, pero no pudo encontrarla. Se constató que la pared detrás de la imagen estaba completamente seca, lo que eliminaba la posibilidad de una filtración.

El 6 de agosto, el prodigio continuó. La imagen fue visitada por varias autoridades eclesiásticas y civiles, quienes también atestiguaron el fenómeno. El relato de la época cuenta que el día 7 el gobernador de la provincia, Juan Antonio Espinosa de los Monteros, se trasladó al colegio para ser testigo.

El día 8 de agosto, el lienzo amaneció sin agua, pero con "unos puntos resplandecientes como estrellitas menudas", según el relato de monseñor J. Toscano. Ese mismo día, la imagen fue expuesta a la veneración pública en la iglesia del Colegio de la Compañía de Jesús, marcando el inicio de una misión y una novena.

La devoción a la Virgen de las Lágrimas creció a lo largo de los años. El 13 de septiembre de 1952, se realizó una emotiva ceremonia de coronación en el Cabildo Histórico, y el cuadro fue trasladado en procesión a la Catedral, donde hoy se encuentra en un altar propio en la nave lateral derecha, lista para salir una vez más junto a los Santos Patrones en la tradicional fiesta del Milagro.