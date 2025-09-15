¡Tiempo de fe! Mirá el cronograma para este lunes en la Procesión del Milagro

Este lunes 15 de septiembre, Salta vivirá una de sus festividades religiosas más importantes: la Solemnidad del Señor del Milagro. Desde temprano, los fieles podrán participar de diversas misas y actividades programadas por la Iglesia y las autoridades locales.

Las celebraciones comenzarán a la medianoche con la primera de las misas que se celebrarán en el atrio de la Catedral, programadas para las 00:00, 1:30, 3:00, 6:00 y 7:00 horas. A las 10:00 se realizará la misa estacional en el mismo lugar.

Para preparar la tradicional procesión, el Santuario permanecerá abierto hasta el mediodía, momento en que se cerrará a las 12:00 para organizar el recorrido de los fieles. A las 14:30 se concentrarán las instituciones y los devotos para dar inicio a la procesión a las 15:15, que recorrerá la ciudad llevando la Cruz Primitiva, la Virgen de las Lágrimas, la Virgen del Milagro y el Señor del Milagro. Durante el recorrido también se realizará la renovación del Pacto de Fidelidad del Pueblo de Dios en el Monumento 20 de Febrero.

Las actividades concluirán por la noche con la misa del peregrino a las 20:30 y el cierre del Santuario a las 22:00.

El Gobierno de Salta ha implementado un operativo especial de asistencia y seguridad para acompañar a los miles de peregrinos que participarán del evento.