La viuda de Charlie Kirk muestra duras imágenes rota de dolor ante el cuerpo de su marido en el féretro: "Descansa"

El asesinato del activista conservador Charlie Kirk esta semana en Utah ha conmocionado a todo Estados Unidos, y su esposa, Erika, ha mostrado también su dolor en una desgarradora publicación en Instagram.

En la publicación, compartida este viernes, la viuda muestra sin reparos fotos de ella misma sollozando sobre el féretro abierto de su marido, besando su cuerpo y acariciándolo.

Aunque el rostro del activista no se ve en ningún momento, sí son claramente visibles sus manos, que la mujer acaricia y besa en el vídeo.

"El mundo es malvado. Pero nuestro Salvador. Nuestro Señor. Nuestro Dios. Él, él es tan bueno. Nunca tendré las palabras. Nunca", escribe Erika Kirk en la misma publicación.

"El sonido de esta viuda llorando sonará como un eco por todo el mundo como un grito de batalla", escribe la viuda. "No tengo ni idea de lo que esto significa. Pero nene, sé que tú lo haces y nuestro Señor también", prosigue.

"No tienen idea de lo que acaban de encender dentro de esta esposa. Si pensabais que la misión de mi marido era grande ahora... No tenéis ni idea. Vosotros. Todos vosotros. Nunca lo haré. Nunca. Olvidar a mi marido. Me aseguraré de ello", prosigue el texto.

"Descansa en los brazos de nuestro Señor, nene, mientras te cubre con las palabras que sé que tu corazón siempre se esforzó por escuchar: ’Bien hecho mi buen y fiel siervo’", concluye el mensaje.