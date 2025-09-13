Atropelló a una joven en Solidaridad y se fugó: La familia pide ayuda para identificar al conductor

Un grave episodio de inseguridad vial conmociona a los vecinos de la zona sudeste de Salta. Durante la mañana de ayer, alrededor de las 8:20, una joven fue atropellada en la avenida Enio Pontussi, en la tercera etapa del barrio Solidaridad.

El conductor, lejos de detenerse a brindar asistencia, se dio a la fuga en dirección a barrio San Justo. Testigos ocasionales registraron en video la secuencia y persiguieron al vehículo, aunque no lograron detenerlo.

La madre de la víctima recurrió a las redes sociales para pedir colaboración a la comunidad:

“Por favor, alguien que me pueda brindar datos sobre los dueños de este vehículo que chocó a mi hija y se alzó a la fuga. La denuncia ya fue realizada, pero necesitamos que esta persona se haga responsable de los gastos del hospital”, expresó.

La familia agradeció además a las personas que asistieron a la joven tras el accidente y difundieron el material audiovisual que muestra la huida del vehículo.

El caso quedó radicado en sede policial y se busca intensamente al conductor para que responda por el hecho.