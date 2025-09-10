Insólito choque: Un tanque de guerra chocó a una camioneta estacionada

Ayer, un accidente sorprendió a los vecinos de Concordia (Corrientes) cuando un tanque de guerra del Regimiento 6 Blandengues del Ejército impactó contra una camioneta Chevrolet que estaba estacionada sobre avenida Maipú.

El vehículo militar formaba parte de una comitiva que se dirigía al área ferroviaria para ser trasladada a Corrientes, donde participará de maniobras de instrucción de la II Brigada Blindada previstas para octubre.

El choque no dejó heridos, aunque la camioneta sufrió daños en el guardabarros y la caja. Desde el Ejército explicaron que la jornada estaba destinada a prácticas de embarque y transporte de blindados en trenes, en el marco del plan anual de adiestramiento.