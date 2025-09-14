“Cansado, pero llegué”: Monseñor Bernacki arribó a Salta junto a los peregrinos de San Antonio de los Cobres

Entre abrazos, lluvia y emoción, Monseñor Dante Bernacki arribó hace minutos a la Ciudad de Salta junto a los peregrinos de San Antonio de los Cobres, cumpliendo con una tradición de más de dos décadas. “Cansado, pero llegué”, expresó al reencontrarse con la fe de miles de salteños que viven la fiesta del Milagro.

En diálogo con los presentes, Bernacki recordó que la idea de peregrinar surgió en 2007, durante una de sus visitas a San Antonio. Allí se conmovió al ver a una abuela de 91 años que caminaba varios kilómetros cada día para ir a trabajar. “¿Por qué ella puede caminar tanto y yo no?”, se preguntó en aquel momento. Esa reflexión lo impulsó a sumarse, y desde entonces no dejó de acompañar a los fieles en el camino.

Cabe destacar que el año pasado el sacerdote atravesó una cirugía cardíaca, pero aún así decidió retomar la caminata en este 2025, renovando su compromiso con la fe y con la comunidad que lo acompaña desde hace más de 20 años.

Su llegada se vivió como un símbolo de esperanza y fortaleza, en un Milagro que cada año convoca no solo a peregrinos de toda la provincia, sino también a historias de vida que inspiran y conmueven.