“Cierren las cortinas, terminó el teatro”: denuncian a una docente por humillar a un nene de 10 años

Una docente de una escuela rural en la provincia de Santiago del Estero fue denunciada por la madre de un alumno de 10 años, acusándola de haber humillado públicamente al menor frente a toda la clase, provocándole una fuerte crisis emocional. El incidente ocurrió en un establecimiento educativo de Villa Mailín y la denuncia fue radicada en la Subcomisaría local.

Según el relato de la madre, su hijo regresó a casa entre lágrimas tras un episodio ocurrido durante el recreo. El niño había decidido usar la computadora del colegio para practicar informática, momento en el que fue sorprendido por la docente. Según la información aportada por el Diario Panorama, la educadora lo llevó al aula y lo acusó de haber dañado el equipo.

"Cierren las cortinas que ya terminó el teatro"

A pesar de las reiteradas negaciones del menor, la docente persistió en la acusación y, según el testimonio, lo ridiculizó con frases irónicas como "Ah, bueno, ahora vení y pégame". La situación se agravó cuando la educadora habría expresado otras burlas, como "Ay, ahora va a caer; cierren las cortinas que ya terminó el teatro", lo que provocó risas entre los demás alumnos y acentuó la humillación del niño.

El episodio desencadenó una fuerte crisis emocional en el alumno, quien se quebró frente a sus compañeros. La Subcomisaría de Villa Mailín ha iniciado una investigación para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades de la docente implicada. /NA