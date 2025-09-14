Se cerró la fecha 8 del Clausura 2025: Tabla de posiciones, clasificación a las copas y próximos partidos

Se cerró la fecha 8 del Clausura 2025: Tabla de posiciones, clasificación a las copas y próximos partidosDeportes14/09/2025
Tras el parón por las Eliminatorias Sudamericanas, volvió la actividad en el Torneo Clausura 2025 y la fase regular ya entró en la segunda mitad del recorrido, donde se definirán los equipos clasificados para los octavos de final del certamen.
El viernes hubo partidos de alto voltaje: Huracán y Vélez no pasaron del cero en Parque Patricios, mientras que Racing venció a San Lorenzo por 2-0 en el clásico que se disputó en Avellaneda. De esa manera, la Academia terminó con la mala racha en la previa a la reanudación de la Copa Libertadores.
El sábado, Independiente cayó 1-0 contra Banfield y Julio Vaccari presentó su renuncia como entrenador. El Rojo sumó apenas tres puntos en el torneo, la peor cifra junto a Aldosivi, y el ahora ex DT del equipo consideró la situación como irremontable.
Luego del partido caliente en Avellaneda, River y Estudiantes no bajaron la intensidad en La Plata. Allí, el Millonario golpeó con dos goles tempraneros y terminó ganando el encuentro por 2-1. Ambos jugarán la ida de sus series coperas entre miércoles y jueves.
El domingo se cerró la jornada con el plato fuerte: Rosario Central y Boca empataron 1-1 y los destellos se los llevó Ángel Di María y su golazo olímpico para igualar el encuentro que repartió puntos en el Gigante de Arroyito.
La Zona A ahora tiene dos líderes, Unión (+7) y Barracas Central (+3), todos con 15 puntos. La Zona B, por su parte, está encabezada por River con 18 unidades, nueve más que los equipos que no están clasificándose a octavos. La abultada ventaja que lleva el Millonario podría darle el pase a la siguiente ronda antes del cierre de la fase regular.
En la tabla anual que clasifica a las copas de la temporada 2026, ni Boca ni Central aprovecharon la derrota de Argentinos Juniors para despegarse en la zona que otorga un boleto directo a la Copa Libertadores del año que viene.
Los resultados de la fecha 8 del Clausura
Belgrano 0-0 San Martín SJ
Deportivo Riestra 2–0 Central Córdoba
Racing 2–0 San Lorenzo
Huracán 0–0 Vélez
Lanús 1–0 Independiente Rivadavia
Newell’s 2–0 Atlético Tucumán
Godoy Cruz 0–0 Barracas Central
Independiente 0–1 Banfield
Estudiantes 1–2 River
Sarmiento 2–0 Aldosivi
Gimnasia 1–3 Unión
Instituto 2–0 Argentinos
Rosario Central 1–1 Boca
Tigre 0–0 Talleres
Defensa y Justicia 1–2 Platense
Todos los partidos de la fecha 9 del Clausura
Viernes 19 de septiembre
17.00 Deportivo Riestra – Gimnasia (Zona B) (TNT Sports)
19.00 Huracán – Racing (Zona A) (ESPN Premium)
19.15 San Martín SJ – Vélez (Zona B) (TNT Sports)
21.15 Lanús – Platense (Zona B) (ESPN Premium)
Sábado 20 de septiembre
14.30 Barracas Central – Sarmiento (interzonal) (ESPN Premium)
16.45 Unión – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A) (TNT Sports)
19.00 Tigre – Aldosivi (Zona A) (ESPN Premium)
21.15 Atlético Tucumán – River (Zona B) (TNT Sports)
Domingo 21 de septiembre
14.30 Independiente – San Lorenzo (Zona B) (TNT Sports)
16.45 Godoy Cruz – Instituto (Zona B) (ESPN Premium)
19.00 Argentinos – Banfield (Zona A) (TNT Sports)
19.00 Rosario Central – Talleres (Zona B) (ESPN Premium)
21.15 Boca – Central Córdoba (Zona A) (ESPN Premium)
Lunes 22 de septiembre
19.00 Estudiantes – Defensa y Justicia (Zona A) (ESPN Premium)
21.00 Belgrano – Newell’s (Zona A) (TNT Sports)