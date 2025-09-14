Noche del Peregrino: Se encendieron cerca de 700 velas en la rotonda de Limache

Por quinto año consecutivo, la Municipalidad de Salta, junto a los vecinos, encendió cerca de 700 velas en la Rotonda del Peregrino, en la zona de Limache, como homenaje a los peregrinos que llegan al Señor y a la Virgen del Milagro.

Este acto simbólico reconoce la devoción y fe de quienes participan de la tradición del Milagro, considerada una de las manifestaciones religiosas más importantes de Argentina.

Desde el Ente de Turismo, afirmaron: "Para los salteños, el Milagro es un momento clave de nuestra cultura. Este acto en la rotonda se renueva cada año para recibir y honrar a quienes vienen a renovar su fe".