Caos en el inicio del Milagro: Fuerte choque en el centro y un conductor fugado

La jornada central del Milagro 2025 comenzó con un violento accidente de tránsito en el corazón de la ciudad. Alrededor de las 6 de la mañana de este lunes, un Renault blanco impactó contra un Nissan gris en la intersección de 20 de Febrero y Caseros, y terminó incrustado en un bolardo.

Según testigos, el Renault no habría frenado en el semáforo y colisionó de manera violenta. Uno de los autos involucrados quedó detenido metros más adelante, sobre calle Ituzaingó, continuación de 20 de Febrero tras cruzar Caseros.

Vecinos señalaron además que el mismo vehículo podría haber atropellado a una motocicleta minutos antes en calle Pellegrini, versión que aún no fue confirmada oficialmente por las autoridades.

Lo más llamativo fue que, tras el choque, según comentaron los presentes en el lugar, el conductor descendió del Renault y huyó corriendo, abandonando el rodado con importantes daños materiales en plena vía pública.

Personal policial se encuentra trabajando en la zona para ordenar el tránsito, relevar testimonios y recabar pruebas que permitan esclarecer el hecho e identificar al responsable.

Hasta el momento, no se confirmó el estado de salud de los ocupantes de los vehículos, aunque la magnitud del impacto generó conmoción en los transeúntes y vecinos que presenciaron la escena.