Dictan preventiva para un sujeto que producía material de abuso sexual infantil

Un hombre de 43 años fue detenido y se le dictó la prisión preventiva en la ciudad de Orán, acusado de producir material de abuso sexual infantil con menores de 13 años, un caso que se conoció tras una investigación iniciada por reportes de la empresa Google.

La investigación judicial comenzó con informes de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. Estos documentos alertaban sobre un usuario de Google, residente en Orán, que posiblemente producía y distribuía material de explotación sexual infantil.

La plataforma Google detectó un video con una escena explícita de contenido sexual, donde un hombre adulto aparecía con una menor. Además, se encontraron fotografías del mismo individuo junto a otras menores, lo que disparó las alarmas y dio inicio a la investigación.

Según indicó prensa de Poder Judicial, los informes de la empresa tecnológica fueron clave para que la justicia actuara de inmediato. A partir de esa información, se logró identificar al presunto autor, se allanó su domicilio y se recopiló el material probatorio necesario.

Así, en una audiencia flexible y multipropósito, el juez de Orán, Gustavo Ramiro Morizzio, dictó la prisión preventiva para el acusado, imputado por el delito de producción de material de abuso sexual infantil agravado por la edad de las víctimas.

Tras la decisión judicial, el hombre fue trasladado a la Alcaidía Penal de la ciudad.