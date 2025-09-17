Tras ser sobreseída en la muerte de su padre, hoy lucha por recuperar su vivienda

Luego de un hecho trágico que enlutó a la familia Troncoso en la localidad de Cerrillos, por la muerte del señor Esteban Troncoso de 70 años en una vivienda de calle 3 de Febrero 207, se suscitaron distintos hechos que hoy tienen a Marcela Troncoso, hija del fallecido en una situación desesperante, a punta de quedar en la calle.

InformateSalta dialogó con Federico Ruíz, abogado de la señora Marcela, quien explicó lo que vive hoy su clienta tras ser primeramente acusada de la muerte de su padre en su domicilio, el cual debió abandonar por recomendaciones de quienes la asesoraban en ese entonces.

"Abandonó la casa asesoradea por el letrado que tenía en ese momento. Le habían comentado que estaba ante la posible comisión de un homicidio de su padre, abandona la casa, ella estaba ejerciendo actos posesorios hace 10 o 15 años, tiene todos los comprobantes y abandona la casa".

Ante esta decisión de la señora Troncoso, de dejar la casa, el hermano que vive al lado de esta vivienda, usurpó la misma, en complicidad de su madre la señora Alejandra Soto: "Por medio de violencia y amenazas le impide volver. Hay una cuestión interna familiar como culpándola por la muerte del padre, la cuestión es que el caso está en la Fiscalía, que ya solicitó al Juzgado de Garantías interviniente el desalojo. Ya hubo dos audiencias, las dos se suspendieron, pero la cuestión es que la señora Troncoso en cualquier momento está por quedar en la calle".

La señora Troncosso tiene 54 años aproximadamente y hasta fines del año 2024 vivía con su hija mayor de edad. Hoy ambas están viviendo de prestado en lugares separados. "En realidad pensaban que iba a ser algo transitorio, hasta que se investigue el supuesto homicidio, pero ya pasaron 9 meses y no pudieron volver a su domicilio".

El letrado explicó que la causa por supuesto homicidio en la que estaba acusada su clienta, fue archivada y se determinó que fue un accidente.

Sobre el hermano que ocupa la vivienda de la mujer contó que: "Cada uno tiene su casa, pero sí tomaron posesión de la casa, metieron animales y todo, y al vivir al lado, entre las amenazas la señora no se acerca. El hermano, Juan Carlos Troncoso trabaja en la fuerza policial".

Pero lo que urge es una pronta respuesta del Juzgado de Garantias ya que desde el pedido de la fiscalía, pasaron 4 meses.