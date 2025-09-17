Susto en la city salteña por el aviso de una "supuesta bomba" en una sucursal bancaria

Momentos de perplejidad y susto se vivieron cerca de este mediodía en el microcentro de la ciudad de Salta, más precisamente en la city salteña, donde se activó un protocolo de evacuación dentro de una sucursal bancaria, tras un aviso de “bomba” en el lugar.

¿Qué fue lo que ocurrió? Según los primeros datos que pudo recabar InformateSalta, fue cerca del mediodía de este miércoles cuando, en la sucursal del banco Santander, ubicado en calle España, se dio un aviso por la supuesta presencia de una bomba.

Ante este aviso, se procedió a hacer el aviso pertinente y a evacuar el inmueble, con los empleados y el público dejando las instalaciones. Al lugar arribó un móvil de Bomberos, quienes realizaron las actuaciones de rigor, en un operativo protocolar de 45 minutos aproximadamente.