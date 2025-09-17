El cántico de festejo de Cristina Kirchner por el rechazo a los vetos de Milei: "En San José 1111..."

La expresidenta destacó en redes la decisión de Diputados de insistir con las leyes de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner festejó esta tarde en redes sociales el rechazo en la Cámara de Diputados a los vetos de Javier Milei a las leyes de Emergencia Pediátrica y de Financiamiento Universitario. "En San José 1111, el pueblo no cambia de ideas", celebró la presencia de militantes en las inmediaciones de su domicilio, donde cumple prisión domiciliaria.

"Hoy, la Cámara de Diputados de la Nación rechazó los vetos de Javier Milei contra las leyes de Emergencia en Pediatría y de Financiamiento Universitario", señaló la ex vicepresidenta y destacó que "en San José 1111, el pueblo no cambia de ideas… sigue las banderas de Evita y Perón", en alusión a la canción popular que canta el peronismo.

Y complementó sobre esa tradicional canción, en referencia a la insistencia de Diputados en la defensa de ambas leyes: "Defiende la salud de los niños y la Universidad Pública".

