El cántico de festejo de Cristina Kirchner por el rechazo a los vetos de Milei: "En San José 1111..."Política17/09/2025
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner festejó esta tarde en redes sociales el rechazo en la Cámara de Diputados a los vetos de Javier Milei a las leyes de Emergencia Pediátrica y de Financiamiento Universitario. "En San José 1111, el pueblo no cambia de ideas", celebró la presencia de militantes en las inmediaciones de su domicilio, donde cumple prisión domiciliaria.
"Hoy, la Cámara de Diputados de la Nación rechazó los vetos de Javier Milei contra las leyes de Emergencia en Pediatría y de Financiamiento Universitario", señaló la ex vicepresidenta y destacó que "en San José 1111, el pueblo no cambia de ideas… sigue las banderas de Evita y Perón", en alusión a la canción popular que canta el peronismo.
Y complementó sobre esa tradicional canción, en referencia a la insistencia de Diputados en la defensa de ambas leyes: "Defiende la salud de los niños y la Universidad Pública".
Hoy, la Cámara de Diputados de la Nación rechazó los vetos de Javier Milei contra las leyes de Emergencia en Pediatría y de Financiamiento Universitario.— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 17, 2025
En San José 1111, el pueblo no cambia de ideas… sigue las banderas de Evita y Perón…
Defiende la salud de los niños y la… pic.twitter.com/SYGbQAl9Vy
La votación en Diputados
La Cámara de Diputados rechazó esta tarde los vetos presidenciales de Javier Milei a la ley de Emergencia Pediátrica y a la ley de Financiamiento Universitario, al sumar más de dos tercios de los votos de los legisladores. Ahora, el Senado deberá hacer lo propio para poder restablecer ambas iniciativas.
Para la ley de Emergencia Pediátrica, los legisladores insistieron con la sanción de la normativa con 181 votos a favor, 60 contra y 1 abstención. Para la ley de Financiamiento Universitario, la votación fue: 174 a favor, 67 contra y 2 abstenciones.
El Ejecutivo necesitaba llegar a un tercio de los votos para poder mantener las leyes caídas pero estuvo lejos: a casi 20 legisladores de lograrlo.
El tiempo de debate se redujo luego de que los legisladores se pusieran de acuerdo en reducir la lista de oradores y tratar los dos temas más sensibles de la jornada, universidades y Garrahan, de forma conjunta.
El presidente Javier Milei vetó las dos iniciativas el pasado 10 de septiembre al justificar que compromete el equilibrio fiscal que, dijo "es innegociable". El oficialismo necesitaba lograr un tercio y un voto para sostener el veto presidencial. /A24