Acusan a empleada doméstica de robar 60 mil dólares, irá a juicio oral

Una causa seguida contra una mujer imputada por hurto calificado por el uso de llave verdadera o similar quedó lista para la instancia de juicio oral.

La jueza María Victoria Montoya Quiroga admitió la prueba reunida y la remitió a la OFIJU para que se le asigne tribunal y fecha de debate.

La imputada fue denunciada por su empleador, quien constató el faltante de una suma cercana a los 60 mil dólares que guardaba en valijas ubicadas en el vestidor del dormitorio principal de su casa.

El acceso al dinero requería una llave que se conservaba en otro sector de la habitación. La investigación señaló como principal sospechosa a una mujer de 53 años que cumplía funciones de empleada doméstica en el domicilio y que tenía acceso a todos los ambientes de la vivienda.

Durante la audiencia flexible y multipropósito del Plan de Oralidad, la jueza dispuso la obtención de prueba suplementaria: una pericia contable del Gabinete de Delitos Económicos del CIF, flujo de fondos 2022–2024, informes bancarios y análisis de material fílmico.