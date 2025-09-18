Embarcación: Le dijo que iban a ir a cortar leña y abuso de ella

La fiscal penal de Embarcación, Gabriela Souto, imputó a un hombre de 41 años como autor del delito de abuso sexual simple hacia una menor de edad.

El acusado fue asistido por defensa oficial durante la audiencia de imputación y se abstuvo de declarar. En tanto, la menor damnificada será entrevistada en cámara gessel.

El pasado 14 de septiembre, una niña de 11 años fue conducida a una zona descampada bajo la excusa de ir a cortar leña. Una vez en el lugar, el acusado la habría tocado sus partes intimas, vulnerando su integridad sexual.

La menor huyó corriendo del lugar y fue convencida por el hombre, para que suba a la motocicleta en la que se desplazaba. De regreso al domicilio de la niña, se encontraron con un control policial, que advirtió la situación y demoró al sospechoso.