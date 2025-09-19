Juicio por Jimena Salas: “Nos hubiese gustado que lo condenen en vida”

El hallazgo sin vida de Javier Nicolás “Chino” Saavedra, principal acusado por el crimen de Jimena Salas, volvió a sacudir la causa judicial.

Desde la querella sostienen que se trató de un suicidio, hecho confirmado en un informe preliminar por el Ministerio Público Fiscal, a cargo del fiscal López Soto.

En diálogo con Sin Vueltas, el abogado querellante Pedro Arancibia aseguró: “Estamos seguros de que fue un suicidio, se quitó la vida y esto está respaldado también por el informe preliminar que ya dio el Ministerio Público Fiscal, que confirmó efectivamente que Javier Nicolás Saavedra se quitó la vida con un elemento cortante en el antebrazo izquierdo”.

El letrado adelantó que el miércoles 24 se reiniciará el juicio con testigos, peritos e informes: “Se va a reproducir toda la prueba necesaria para determinar que quien se mató es el autor del crimen de Jimena Salas”.

Respecto a los hermanos Saavedra, aseguró que se evaluará qué tipo de participación tuvieron, lo que no implica necesariamente que deban ser condenados.

Más allá del fallecimiento, sostuvo que el juicio debe continuar. "Nos hubiese gustado que lo condenen en vida, pero eso no impide que el juicio se haga igual”.

“Estamos convencidos de que se va a determinar que el autor del crimen fue Javier Nicolás Saavedra"

Arancibia también subrayó la necesidad de que las niñas puedan conocer la verdad. "Queremos que se ventilen todas las pruebas, informes y pericias, hay alrededor de 200 testigos”.

“Es importante que las niñas, ya preadolescentes, tengan una explicación sobre lo ocurrido con su madre”

Finalmente, el abogado pidió a la prensa y a la sociedad mantener el foco en lo central: "La sociedad merece conocer la verdad, merece obtener justicia y que el caso quede cerrado”.