Orán: Suspensión de juicio a prueba para un joven que intentó entregar droga a un detenido

Un joven de 19 años obtuvo una suspensión de juicio a prueba por dos años otorgada por la jueza de Orán, María Laura Toledo Zamora, durante una audiencia flexible y multipropósito.

El imputado había sido acusado por suministro de estupefacientes doblemente agravado: por haberse cometido en un lugar de detención y por la intervención de una menor de edad, en grado de tentativa.

Para mantener el beneficio de la probation, el joven deberá cumplir varias reglas de conducta, entre ellas someterse a tratamiento en el Centro de Adicciones “Tinku” para su rehabilitación. Si incumple alguna de las condiciones, la medida podría revocarse y continuar el proceso penal.

La jueza también dispuso enviar copia de la resolución al juez de Menores que interviene en el control tutelar de la adolescente de 16 años implicada, para que defina su situación procesal.

El hecho ocurrió el 26 de agosto pasado en la Comisaría Primera de Orán, cuando el acusado se presentó como amigo de un detenido y la menor como su supuesta novia para entregar elementos de higiene y comida. Entre los objetos había un tubo de dentífrico que despertó sospechas: su forma era extraña, no tenía seguro en el pico y estaba deformado. Al revisarlo, los agentes hallaron en su interior dos envoltorios de marihuana.