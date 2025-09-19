Prestadores PAMI: “No tenemos ninguna información de restricción prestacional”

Ayer, los gremios APAMI, SUTEPA, UTI, ATE que nuclean a trabajadores de PAMI llevaron adelante una medida de fuerza que implicó el cese de atención entre las 11 y las 12 de la mañana.

El Dr. Benito Mena, delegado de APAMI, comentó a CNN Radio Salta que este plan de lucha a nivel país tiene como eje central el reclamo por cuestiones salariales y de las modificaciones que hizo la obra social nacional tanto a nivel administrativo como prestacional.

Este impacto de las medidas se evidencia para los médicos en el cobro de las prestaciones, ya que antes trabajaban con demanda espontánea de pacientes en consultorio, mientras que ahora les debitan desde PAMI el exceso de prestaciones.

Desde PAMI le pusieron un tope de horario, debiendo atender un paciente en 20 minutos, siendo 3 pacientes por hora: “Cada médico de cabecera tiene una cápita mínima de 700 afiliados, de esos 700 afiliados saca que nosotros podemos ver un 30% de acuerdo a la cantidad de hora que tenemos declaradas, el 30% de esos 700 afiliados son 250 pacientes que tenemos que ver en el mes, si nosotros llegamos a facturar un poco más de los 250 eso se nos debita”.

"Quienes sostienen hoy la atención prestacional de PAMI son los médicos de cabecera".

Sobre la sola atención por mes que se estaría dando a afiliados PAMI, aclaró que los pacientes pueden tener hasta 6 prestaciones, las cuales se dividen entre la prestación del médico de cabecera y las interconsultas y en caso de exceder ese número se informa ante lo cual el profesional hace una historia clínica para que vaya a PAMI y le autoricen más prestaciones.

“No tenemos ninguna información de restricción prestacional por parte de PAMI, nunca dijeron que se va a atender una sola vez al mes, el paciente sigue yendo y lo seguimos atendiendo de 1 a 10 veces”.

Ante esto hizo hincapié que: “El paciente va cuando tiene problemas, no sabe si tiene restricción o no (…) sé que no lo voy a cobrar, pero lo tengo que atender”, por lo que ellos atienden al paciente llegando a sufrir débitos por el exceso de atenciones.

Actualmente la consulta médica asistencial presencial tiene un valor de $5.900, mientras que otras obras sociales cobran entre $20.000 a $25.000: “Se hizo el plan de lucha porque estamos lejos de lo que pagan otras obras sociales”.

Si bien ayer se llevó adelante de manera exitosa la primera medida de fuerza, esperarán una respuesta de PAMI ante lo cual decidirán si efectúan otras acciones: “Se vino hablando con PAMI central, se trató de intercambiar ideas en la parte económica y prestacional y nos dijeron que no se podía, después cambiaron autoridades, no nos podían atender y se seguían tomando medidas de restricción económica a los prestadores y los gremios dijeron no aguantamos más” finalizó.