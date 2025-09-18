Protesta en el PAMI: “Los sueldos sufren la mayor caída de la historia”

Este jueves, la unidad sindical en el PAMI marcó un nuevo capítulo en el conflicto salarial que atraviesa el organismo, con el inicio de quites de colaboración en todo el país, incluida la delegación de Salta.

“Los sueldos sufren la mayor caída de la historia del PAMI”

Los gremios APPAMIA, SUTEPA, ATE y UTI resolvieron avanzar con un plan de lucha conjunto que arrancó con un cese de tareas entre las 11 y las 12 horas, afectando la atención a los afiliados en las oficinas locales. El reclamo central es la apertura de paritarias para recomponer sueldos que, según afirmaron, “sufren la mayor caída de la historia del PAMI”.

Desde los sindicatos advirtieron que, de no haber respuestas oficiales, las medidas podrían intensificarse en los próximos días. Al mismo tiempo, subrayaron que la protesta no sólo busca mejorar las condiciones laborales, sino también defender los derechos de los jubilados y garantizar la sustentabilidad del servicio.

Con la consigna “la única lucha que se pierde es la que se abandona”, las organizaciones gremiales ratificaron que sostendrán la unidad como estrategia frente a la crisis salarial en el organismo nacional.