Boda íntima y emotiva: Marocco y Alejandra sellaron su amor en el Registro Civil

Luego de 17 años de relación, el vicegobernador de Salta, Antonio “Gringo” Marocco, y Alejandra Arroyo dieron un paso más en su historia de amor y este viernes se casaron en una ceremonia íntima en el Registro Civil de Salta.

“Estamos contentos, es un camino que queremos seguir juntos. Hace muchos años que estamos en pareja y ahora formalizamos, con un proyecto de vida común, de aquí hasta donde lleguemos”, expresó Marocco, visiblemente emocionado tras dar el sí.

Entre risas, Alejandra contó que "El Gringo" quería casarse el 17 de octubre por la lealtad peronista, aunque su ansiedad ganó y la boda se adelantó.

La historia de la pareja comenzó hace casi dos décadas en un set de televisión. “Yo tenía una productora y era camarógrafa. Él era invitado a un programa y hablaba solo a mi cámara. Así empezó todo, me pidió el teléfono y acá estamos, 17 años después”, recordó Alejandra, mientras Marocco la escuchaba sonriente.

Con la formalización, aseguraron que lo que buscan es simple pero profundo: “Compartir, seguir creciendo y disfrutar de la vida juntos”.

