Emilia Attias usó una bombacha poco común y derritió las redes

Emilia Attias está cada vez más hot y las fotos que publica en las redes lo comprueban. En las últimas horas dio a conocer dos postales de una campaña de perfumes que hizo hace poco y revolucionó Instagram con el atuendo: se puso una bombacha muy llamativa y poco vista en el mundo.

A la modelo se la vio con ropa interior de jean y sus seguidores no se demoraron en comentarle que estaba bellísima. “Siempre diosa”, “Quiero ser vos”, “Qué bomba”, “Sos increíble”, “La más linda”, “Morocha divina”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

Algunos usuarios también le agradecieron por estar más activa en su cuenta, ya que el año pasado fue bastante turbulento por su separación del Turco Naim, con quien conserva un excelente vínculo. Ahora su corazón lo ocupa un empresario, con el que hace poco estuvo involucrada en rumores de romance.

Quién es Guillermo Freire, el nuevo amor de Emilia Attias

A fines de agosto, Luis Ventura aseguró que Emilia Attias estaba embarazada. La noticia generó sorpresa en las redes, ya que muchos usuarios se preguntaron quién es el hombre con el que la querida actriz enfrentaría uno de los desafíos más grandes de su vida.

“Es, para mí, grato, porque está en la dulce espera Emilia Attias. Estaría esperando la cigüeña, que seguramente está contando con los dedos de la mano el momento para notificar que Gina va a tener un hermanito”, dijo el periodista, que además hizo mención a la nena que la ex Casi ángeles ya tiene junto a Turco Naim.

Días después, la modelo recogió el guante y desmintió estar en la dulce espera junto a Guillermo Freire, quien se desempeña como empresario de startups y hace viajes por motivos laborales entre San Pablo y Buenos Aires con mucha frecuencia. Las primeras fotos de la pareja a los besos se difundieron en noviembre del año pasado, cuando fueron vistos en una fiesta divirtiéndose y gritando su amor a los cuatro vientos.“Nos estamos conociendo. Estamos tranquilos”, comentó la actriz en aquel entonces. /TN