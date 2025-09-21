Esta es la mejor descripción sobre tu signo: La escribió un astrólogo hace más de tres siglos

Hace 350 años, el astrólogo Alawa Lorun Obatala Baba Alaye analizó cada uno de los signos zodiacales y describió las características que definen nuestra personalidad de acuerdo a nuestra fecha de nacimiento.

ACUARIO: Transparente

Confiable, atractivo, gran besador y único en su clase. Ama las relaciones a largo plazo. Extremadamente enérgico, impredecible. No es un luchador, pero te dejará inconsciente.

Los acuarios tienen una personalidad fuerte y atractiva, hay dos tipos de acuarios: Uno es tímido, sensible, y paciente. El otro tipo de acuario es exuberante, vivo y puede llegar a esconder las profundidades de su personalidad debajo de un aire frívolo. Ambos tipos de acuario tienen una fuerza de convicción y de la verdad muy fuerte y son tan honestos que saben cambiar sus opiniones si aparecen pruebas que muestran lo contrario de lo que pensaban antes.

Los acuarios son capaces de ver los dos lados de un argumento por lo que son uno de los signos más tolerantes y sin prejuicios de todo el zodiaco. Están abiertos a la verdad y dispuestos a aprender de todos.

Un acuario es humano, sincero, refinado e idealista, saben ser perseverantes y expresarse con razón, moderación y a veces humor. Casi todos los acuarios son inteligentes, claros y lógicos. la mayoría son imaginativos y psíquicos. A veces sienten la necesidad de retirarse del mundo para meditar o pensar. Se niegan a seguir la multitud.

A pesar de la personalidad abierta de los acuarios y de su deseo de ayudar a la humanidad, no suelen hacer amigos con facilidad. No se entregan su alma con facilidad, pero una vez que deciden que merece la pena amar a alguien, se convertirán en amigo o amante dispuesto a sacrificar todo por su pareja y ser fiel durante toda su vida; sin embargo, a veces les toca vivir la desilusión emocional porque sus ideales personales les llevan a exigir más de su pareja de lo que es razonable. Si se le engaña a un acuario, su furia es ¡terrible!.

El problema de los acuarios en cuanto a sus relaciones personales se presenta cuando tienden a replegar velas y huir ante un problema, sienten una gran preocupación por el bien de la humanidad y no comprenden las posturas contrarias a las causas que tanto persiguen. A pesar de tener ciertos secretos, los acuarios no comprenden una falta de integridad o promesas rotas. Forman parte de su lado negativo el sentirse resentido ante la traición o demostrar un silencio que puede de repente estallar en un gran enfado. No obstante es uno de los signos del zodiaco más receptivos a escuchar otras verdades y a aprender de los demás.

PISCIS: El compañero de la vida

Preocupado y amable, pero egoísta al mismo tiempo, es muy astuto; siempre es el centro de atención, tiene que tener la última palabra. Fácil de encontrar, difícil de mantener, alguien con quien pasar un momento divertido. Extremadamente raro pero en el buen sentido del humor (¡aunque puede cambiar al opuesto repentinamente!). Meditabundo. Siempre consigue lo que quiere. Ama hacer bromas. Muy popular, tonto, divertido adorable y dulce.

Un piscis tiene una personalidad tranquila, paciente y amable. Son sensibles a los sentimientos de los demás y responden con simpatía y tacto al sufrimiento de los demás, son muy queridos por los demás porque tienen un carácter afable, cariñoso y amable, y no suponen una amenaza para los que quieren tener puestos de autoridad o mayor popularidad. Suelen asumir su entorno y sus circunstancias, no suelen tomar la iniciativa para resolver problemas, les preocupan más los problemas de otros que sus propios problemas.

Los Piscis tienden a existir de forma emocional más que de forma racional, de forma instintiva más que de forma intelectual. No les gusta sentirse confinados y no respetan las convenciones así por las buenas. Pero tampoco tienen la energía o la motivación para luchar contra el poder establecido.

Los piscis muchas veces se retiran hacia un mundo de sueños en el que sus capacidades pueden aportarles beneficios. Tienen una gran capacidad creativa artística, los piscis no son egoístas en sus relaciones personales y suelen dar más de lo que reciben en sus relaciones personales. Son personas leales y buscan una unión con la mente y el espíritu de su pareja más que una unión sexual, les gusta el hogar y la familia.

ARIES: El pionero

Fiestero, adorable espontáneo y muy divertido. Es un Excelente besador, adictivo, ruidoso.

Un Aries es una persona llena de energía y entusiasmo. Pionero y aventurero, le encantan los retos, la libertad y las nuevas ideas. A los Aries les gusta liderar y prefieren dar instrucciones a recibirlas. Son independientes y preocupados por su propia ambición y objetivos, tienen una energía envidiable que a veces les lleva a ser agresivos, inquietos, argumentativos, tercos. Es fácil ofender a los Aries y cuando se sienten ofendidos, es difícil hacer las paces con ellos.

Aries es el primer signo del zodiaco y en este sentido su papel es empezar algo y liderar; si un Aries empieza a creer en una buena causa, luchará sin descanso para promocionarla. Un Aries suele ser honesto y directo en sus relaciones personales y es muy buen amigo de sus amigos, aunque a veces pueden ser irritables y herir las sensibilidades de los demás. Los Aries suelen tener un libido sexual alto y aman con gran pasión. Tanto que, a veces, se equivocan en sus primeras relaciones y les cuesta ser fiel o encontrar el amor de su vida. Los Aries son padres entregados y dedicados, dispuestos a hacer todo por el bienestar de sus hijos, no existe padre o madre más protectores de sus hijos en todo el zodiaco.

TAURO: La Trampa

Agresivo. Ama las relaciones largas. Les gusta dar buenas peleas por aquello que quieren. Extremadamente extrovertidos, aman ayudar a las personas que lo necesitan, es un buen besador, tiene una personalidad muy interesante, es testarudo y preocupón. ¡Único en su clase! Alguien con quien no deberías meterte. ¡Las personas más atractivas sobre la tierra!

Un Tauro suele ser práctico, decidido y tener una gran fuerza de voluntad. Los Tauro son personas estables y conservadores y seguirán de forma leal un líder en el que tienen confianza; les encanta la paz y tranquilidad y son muy respetuosos con las leyes y las reglas. Respetan los valores materiales y evitan las deudas, son un poco reacios al cambio, son más prácticos que intelectuales y como les gusta la continuidad y la rutina, suelen ser de ideas fijas. Los Tauro son prudentes, estables y tienen un gran sentido de la justicia, no suelen hundirse ante las dificultades sino que siguen adelante hasta salir. A veces los Tauro pueden ser demasiado rígidos, argumentativos, egocéntricos y tercos, a los Tauro les gustan las cosas bellas y suelen ser aficionados al arte y la música. Algunos Tauro tienen una fe religiosa poco convencional y muy fuerte. Les encantan los placeres de la vida, el lujo y la buena comida y bebida. De hecho los Tauro deben esforzarse para no dejarse llevar por la tentación de satisfacer en exceso estos gustos. Los Tauro son amigos fieles y generosos, tienen una gran capacidad para ser cariñosos aunque rara vez hagan amigos con personas fuera de su entorno social, evitan los conflictos y los disgustos y prefieren el buen humor y la estabilidad; no obstante, si pierden los nervios son capaces de tener un genio tan furioso que sorprende a todos.

Los Tauro son sensuales pero prácticos y en este sentido son parejas fieles y considerados, son buenos padres y no existen demasiado de su pareja ni tampoco de sus hijos. Tienen bastante amor propio y tienden a ser posesivos pero si su pareja intenta hacer las paces y comprenderles, hacen un esfuerzo para olvidar su enfado.

GÉMINIS: Irresistible

Agradable, su amor es único en su clase, es un gran escuchador, son amantes, no luchadores, pero de todos modos te puede llegar a dejar inconsciente. Confiable, siempre feliz, ruidoso, platicador, parrandero y ¡muy compasivo!. Siempre busca llegar a un arreglo o entendimiento. Tiene una hermosa sonrisa, generoso y fuerte.

Géminis es el signo de los gemelos y como tal su carácter es doble y bastante complejo y contradictorio. Por un lado es versátil, pero por el otro puede ser insinceros suelen tener elegancia y caer en los errores de los jóvenes. Tienen la felicidad, el egocentrismo, la imaginación y la inquietud e los niños. Los Géminis empiezan nuevas actividades y retos con entusiasmo, pero muchas veces les falta la constancia para realizarlos, consideran que la vida es como un juego y buscan la diversión y nuevas situaciones.

Un Géminis suele ser cortés, cariñoso, amable y generoso y aveces utilizan sus atributos para conseguir sus propios objetivos y son capaces de recurrir a la mentira sin perder su encanto con tal de obtener lo que quieren. Se desaniman con facilidad (como los niños) cuando no consiguen lo que quieren, y les gusta recibir atención, regalos y halagos. Los Géminis tienen que esforzarse para no desanimarse cuando las cosas se ponen difíciles.

La inteligencia y capacidad mental de los Géminis hacen que les encantan retos cerebrales y nuevos conocimientos, aunque el proceso de aprendizaje tiende a aburrirles. Tienen gran capacidad analítica. En el amor los Géminis vuelven a demostrar su doble naturaleza, tienen un lado que se entrega emocionalmente pero otro que rechaza el romanticismo. Tienden a tener relaciones de pareja cortas porque les puede llegar a aburrir la estabilidad de una pareja una vez conquistada. Suelen tener muchos amiguetes y pocos buenos amigos.

CÁNCER: El tierno

El más sorprendente de los besadores. Gran atractivo en su personalidad. Su amor es único, son muy románticos. La persona más cariñosa que conocerás.

Totalmente creativo, imaginativo y soñador, meditador, con la mente siempre en el aire y un paso más allá, extremadamente aleatorio y cambiante (y orgulloso de ser así). Espontáneo, contador de grandes historias, son extremadamente tímidos. Alguien de quien te aferrarías. El carácter de un Cáncer es el menos claro de todos los signos del zodiaco. Un Cáncer puede ser desde tímido y aburrido hasta brillante y famoso. La casa de un Cáncer tiende a ser su refugio personal más que un escaparate para deslumbrar a los demás.

Un Cáncer entiende que hay momentos para ser sociable y otros momentos para ser solitario. Esto es una de las contradicciones en su carácter, desde fuera parecen decididos, resistentes, tercos, tenaces, energéticos, sabios e intuitivos; no obstante los que les conocen desde la intimidad pueden ver un tipo de persona totalmente distinto, alguien sensible sobre todo hacia las personas a las que quiere. Los Cáncer saben identificarse con la situación de los demás por su gran capacidad imaginativa. A veces son demasiados fantasiosos y pretenden construir su vida según un ideal romántico. Les gusta el arte, la música y la literatura y, sobre todo, los artes dramáticos y la acción. Un Cáncer tiene una memoria excelente, sobre todo por acontecimientos personales y recuerdos de su infancia que son capaces de recordar al máximo detalle. Los Cáncer viven condicionados por sus recuerdos del pasado y por su imaginación del futuro.

El signo Cáncer tiene muchos defectos potenciales. Pueden tener tendencia hacia un desorden, un complejo de inferioridad, se sienten aludidos con frecuencia, y muchas veces por causas imaginadas sin fundamento real, y les gustan demasiado los halagos de los demás. Son ambiciosos. Pueden cambiar sin dificultad de profesión, lealtades e incluso su opinión sobre las personas.

En sus relaciones personales los Cáncer son una mezcla de duro y blando. En la vida real y en su matrimonio su amor es intensamente leal. Aunque tengan relaciones fuera de su pareja (lo que es muy posible porque los cáncer están abiertos a la excitación sensual), su primera lealtad está con su familia porque se consideran su protector. De todas maneras, los Cáncer quieren sin reservas y no dudan en dejar todo por amor. También son amigos leales de sus amigos.

LEO: El León

Gran conversador, es sumamente analítico y atractivo; asíi como apasionado y despreocupado. ¡Sabe como divertirse! Es muy bueno en todo lo que hace, impredecible, extrovertido. Con los pies en la tierra, adictivo, atractivo y muy fiestero. Ama las largas relaciones apasionadas.

Alguien con quien no deberías meterte, difícil de encontrar. Leo es el signo más dominante del zodiaco. También es creativo y extrovertido, son los reyes entre los humanos, de la misma forma que los leones son los reyes en el reino animal. Tienen ambición, fuerza, valentía, independencia y total seguridad en sus capacidades. No suelen tener dudas sobre qué hacer. Son líderes sin complicaciones – saben a dónde quieren llegar y ponen todo su empeño, energía y creatividad en conseguir su objetivo. No temen los obstáculos – más bien crecen ante ellos.

En general son buenos, idealistas e inteligentes. Pueden llegar a ser tercos en sus creencias, pero siempre desde una fe y sinceridad absoluta. A un Leo le suelen gustar el lujo y el poder.

Sus defectos pueden ser tan amplios como sus virtudes y un Leo excesivamente negativo puede ser una persona arrogante, orgullosa y con muy mal genio. Son capaces de utilizar trucos y mentiras para desacreditar a sus enemigos. También pueden adoptar ciertos aires de superioridad y prepotencia.

En sus relaciones personales el Leo es abierto, confiado y sincero. Dice lo que piensa, pero siempre es amable.

A los Leo les cuesta acertar con las personas y muchas veces tienden a confiar demasiado en personas que no se merecen tanta confianza. Les encantan las relaciones sexuales y suelen tener muchas parejas durante su vida. Son sinceros con su pareja mientras dura el amor, y les gusta su hogar, pero no son el signo más fiel del zodiaco.

VIRGO: El que espera

Dominante en las relaciones., siempre tienen alguien que los ame, quieren tener la última palabra, cariñoso, astuto y ruidoso son fieles, dado para hablar. Todo lo que siempre buscaste. Fácil de complacer. El primero y único.

Virgo, el único signo representado por una mujer, es un signo caracterizado por su precisión, su convencionalismo, su actitud reservada y su afán, a veces hasta obsesión, con la limpieza. Los Virgo suelen ser observadores y pacientes. Pueden parecer a veces fríos, y de hecho les cuesta hacer grandes amigos.

El hecho que muchas de sus relaciones con otros resultan ser superficiales es porque en realidad los Virgo temen dar riendas a sus sentimientos y les falta tener seguridad en sus emociones y opiniones, prefieren actuar con reservas y con una disposición agradable. Suelen ser discretos, amables y divertidos con otras personas y pueden ayudar a resolver los problemas de terceros con una habilidad y sensatez que muchas veces les falta en sus propias relaciones personales.

Los Virgo tienen encanto y dignidad hasta tal punto que a veces los varones pueden aparecer algo afeminado, aunque no lo sean. Son metódicos, estudiosos y les gusta la lógica; también les gusta aprender y son capaces de analizar las situaciones más complicadas. No obstante, a veces son tan meticulosos que retrasan la conclusión de proyectos complicados. Son muy intuitivos y son capaces de ver todos los lados de un argumento, lo que hace que les cuesta llegar a conclusiones firmes.

Los Virgo son cariñosos y son buenos esposos y padres, no son muy apasionados en el amor, porque su necesidad de tener orden y disciplina les impide entregarse totalmente a la pasión. A un Virgo le cuesta confiar en las personas, no porque sea desconfiado por naturaleza, si no porque tiene poca seguridad en si mismo y extrapola esto en los demás.

LIBRA: El agradable

Agradables con todas las personas. Su amor es único. Tonto, divertido y dulce, tiene un atractivo único. ¡La persona más cariñosa que conocerás! Sin embargo, alguien de Libra no es la clase de persona con la que te meterías, porque te dejaría llorando.

Los Libra se encuentran entre los signos más civilizados del zodiaco. Tienen encanto, elegancia y buen gusto, son amables y pacíficos. Les gusta la belleza y la armonía y son capaces de ser imparcial ante conflictos. No obstante, una vez que han llegado a una opinión sobre algo, no les gusta que se les contradiga, les gusta contar con el apoyo de los demás.

Un Libra tiende a ser sensible a las necesidades de los demás y suele ser muy sociable, no soportan el conflicto y la crueldad y son muy diplomáticos ante los conflictos. Suelen buscar el consenso ante una situación conflictiva. Saben valorar los esfuerzos de los demás y les gusta vivir y trabajar en equipo.

El lado negativo de un Libra es la frivolidad y lo fácil que cambia de opinión o de lealtades. No les gusta la rutina y muchas veces les falta la capacidad de enfrentarse a los demás.

Les encanta a el placer, y esto les puede llevar a cometer ciertos excesos en su vida. Son muy curiosos, lo que puede ser un virtud si lo invierten en descubrir nuevas cosas, pero también un defecto si les lleva a meterse demasiado en la vida o los asuntos de los demás.

Un Libra es un buen amigo, porque prefieren comprender la postura de otro antes que perder un amistad. En sus relaciones íntimas son románticas y hasta sentimentales, son buenos compañeros porque comprenden la postura de su pareja en un conflicto y son tolerantes con los defectos de los demás. También son buenos padres, esforzándose para comprender y ayudar a sus hijos mientras crecen.

ESCORPIO: El Adicto

Extremadamente adorable, inteligente, decidido y apasionado. Ama bromear y tiene muy buen muy buen sentido del humor, enérgico, predice el futuro, besa muy bien y siempre consigue lo que quiere. Se sabe atractivo, tranquilo, ama las relaciones largas, es un romántico, cariñoso.

El Escorpio es un signo intenso con una energía emocional única en todo el zodiaco, aunque puedan aparecer tranquilos. Los Escorpio tienen una agresión y magnetismo interno escondidos dentro, son reservados aunque parezcan estar algo retirados del centro de actividad, en realidad están observando todo con su ojo crítico.

El Escorpio es tremendamente poderoso y su carácter puede causar enormes beneficios o grandes riesgos para los demás. Su tenacidad y fuerza de voluntad son únicas pero sin embargo son muy sensibles y fácilmente afectados por las circunstancias que les rodean, son emocionales y fácilmente heridos o aludidos. De hecho pueden perder totalmente el genio al percibir, incluso erróneamente, que alguien les ha insultado. No saben morderse la lengua y pueden ser muy críticos.

Si un Escorpio logra utilizar su enorme energía de forma constructiva, es un gran activo para la sociedad y se puede convertir en un gran líder. No obstante, los Escorpio deben aprender a controlarse, porque pueden llegar a ser demasiado críticos y resentidos con los demás. Son excelentes amigos de los que consideran merecen su respeto.

Los Escorpio son muy imaginativos e intuitivos y tienen una gran capacidad para analizar situaciones y personas, de todos los signos del zodiaco son los que más probabilidad tienen para convertirse en genios siempre y cuando controlen su lado negativo porque si toman el camino equivocado pueden ser muy destructivos hacia ellos mismos y hacia otras personas.

Deben intentar evitar sensaciones como la arrogancia, la agresión y los celos, porque si se rinden ante tales sentimientos negativos, tal es su fuerza para sentir intensamente que pueden perder el control.

El Escorpio es el símbolo del sexo, y los Escorpio son personas muy apasionados y sensuales. Para los Escorpio, el acto del amor es un acto espiritual y son capaces de sentir cosas que otros signos nunca logran. Su intensidad de sentimientos hace que sus relaciones amorosas sean profundas, mágicas y a veces, trágicas. Cuidan mucho a sus amigos, aunque si alguien les traiciona es difícil recuperar su amistad y confianza.

SAGITARIO: El Promiscuo

Espontáneo, gran atractivo. difícil de encontrar, pero grandioso una vez que lo encuentras, ama las relaciones largas. Tienen mucho amor para dar, muy romántico, agradable con todas las personas, su amor es único, tonto, divertido y dulce.

Tiene un atractivo único. La persona más cariñosa que conocerás! Impresionantes en ESO!!! No es la clase de persona con la que te meterías y terminarías llorando.

El Sagitario es uno de los signos más positivos del zodiaco. Son versátiles y les encanta la aventura y lo desconocido. Tienen la mente abierta a nuevas ideas y experiencias y mantienen un actitud optimista incluso cuando las cosas se les ponen difíciles, son fiables, honestas, buenos y sinceros y dispuestos a luchar por buenas causas cueste lo que cueste.

Los Sagitario suelen creer en la ética y les gusta seguir los ritos de la religión, de un partido político o de una organización. Esto les puede llevarles a tener ciertas tendencias supersticiosas a veces. Les encanta abarcar nuevos proyectos y aprender sobre cosas nuevas, son intuitivos y buenos organizadores y, aunque son generosos, también son muy cuidadosos, lo que les convierte en buenos gestores de situaciones y proyectos.

Algunos Sagitario tienen un gran genio que puede aparecer ante situaciones que para los demás carecen de importancia, también pecan de impaciencia cuando los demás no van al mismo paso que ellos. Son capaces de sacrificarse para realizar un objetivo, esto hace que a veces son demasiado exigentes con los demás.

Los Sagitario son básicamente sinceros y controlados en sus relaciones de pareja, aunque si se les traiciona pueden perder los papeles. Si su relación es estable, son excelentes esposos y padres, aunque rara vez logren suprimir de todo su espíritu aventurero. Necesitan sentirse libres y a veces ponen sus intereses profesionales por delante de los intereses de su pareja, son muy amigos de sus amigos, fiables y leales. No tienen pelos en la lengua si tienen que recriminar a un amigo de algo, pero saben perdonar cuando hace falta.

CAPRICORNIO: El amante

Ama romper, agradable, fresco, inteligente y sexy. Predice el futuro, irresistible, ama estar en relaciones largas, gran hablador. Siempre consiguen lo que quieren.

Buena onda, aman ganarle a Géminis en los deportes, es extremadamente divertido. Ama bromear, astuto. Un Capricornio es uno de los signos del zodiaco más estables, seguros y tranquilos, son trabajadores, responsables y prácticos y dispuestos a persistir hasta sea necesario para conseguir su objetivo. Son fiables y muchas veces tienen el papel de terminar un proyecto iniciado por uno de los signos más pioneros. Les encanta la música.

Un Capricornio exige mucho de sus empleados, familiares y amigos, pero solo porque se lo exige también a si mismo. Suelen ser personas justas, no se encuentran entre los signos del zodiaco más felices. Más bien tienden a veces hacia el melancolizo y pesimismo, cuando un Capricornio sufre depresión debe buscar ayuda; de hecho un Capricornio debe siembre intentar mantener una estabilidad emocional a través de la meditación, respiración o actividades que le ayudan a relajarse y no perder control de sus emociones.

A veces le cuesta a un Capricornio sentirse feliz en sus relaciones personales. Pueden tender a ser reservados con desconocidos, es más probable que un Capricornio tenga pocos buenos amigos (hacia los que siente una lealtad absoluta) que muchos amiguetes. A veces les cuestan las relaciones con el sexo opuesto, aunque una vez se enamoran suelen ser fieles y algo celosos.