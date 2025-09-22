El triple desde mitad de cancha que hizo un jugador de Gimnasia y Tiro por la Liga Federal Formativa U13

La segunda etapa de la Liga Federal Formativa U13 de la CAB dejó una postal que quedará grabada en la memoria de todos los que estuvieron en el estadio de Juventud de Santiago del Estero, sede del cuadrangular de la Región NOA.

El cruce entre Gimnasia y Tiro de Salta y Asociación Mitre de Tucumán parecía cerrarse con ventaja tucumana en el segundo cuarto. El reloj marcaba apenas 4,3 segundos. Gimnasia sacaba desde el lateral, con el marcador abajo por un simple: 44 a 45.

La pelota fue de Thiago Gutiérrez a Bruno Díaz, quien, con sangre fría, se desprendió de su marca como si el tiempo se detuviera. Avanzó un par de pasos, levantó la mirada, y desde mitad de cancha lanzó un disparo imposible, justo antes de que la chicharra sonara.

El silencio se hizo eco en el estadio por una fracción de segundo. La pelota viajó como un cometa, dibujando una parábola perfecta que parecía eterna… hasta besar la red.

Explosión. Delirio. Un rugido salteño que recordó aquel triple estratosférico de Emiliano Lezcano, cuando el jugador de Ferro, desde su propio campo y sobre la chicharra, le dio a su equipo una victoria inolvidable ante Boca. Otro tiro que parecía imposible y terminó volviéndose eterno.

Con ese lanzamiento mágico, el elenco conducido por Alfredo Ganami no solo pasó al frente: selló una jugada inolvidable, de esas que alimentan la mística y que los protagonistas atesorarán toda la vida.