El desesperado mensaje de Daniela Celis sobre Thiago

Daniela Celis compartió un mensaje atroz en sus redes sociales sobre la salud del padre de sus hijas, Thiago Medina.

Daniela Celis se volcó a su cuenta de Instagram para hablar de la salud del padre de sus hijas, Thiago Medina, quien sigue internado en el hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno.

"El día de hoy Thiago continúa sin requerimientos de drogas para mantener su presión. Continúa con respirador, sedado, en terapia intensiva, sigue con antibióticos", contó la ex Gran Hermano.

Daniela explicó que el principal problema de Thiago está en sus pulmones. "Se presentó un tapón de moco, atelectasia, que está siendo tratado con kinesiología. Hoy el foco está en sus pulmones, necesitamos que sanen", agregó.

La ex Gran Hermano reiteró el pedido de cadena de oración por la pronta recuperación del padre de sus nenas. "Pedimos oración para que con fe tengamos un mejor diagnóstico. Esperamos evolución", completó.

¿Cómo sigue la salud de Thiago Medina?

El viernes pasado, Thiago Medina fue sometido a una cirugía para reparar la parrilla costal. El ex participante de Gran Hermano permanece en terapia intensiva en estado crítico y sigue internado desde el 12 de septiembre, día en que sufrió un grave accidente en moto.

Para este lunes se espera un nuevo parte médico. Sin embargo, Pía Shaw contó en A la Barbarossa que la familia y los profesionales tratantes están en alerta porque Thiago volvió a presentar fiebre, lo que obliga a los médicos a ajustar el tratamiento antibiótico y realizar nuevos cultivos.

El neumonólogo Carlos Luna explicó en el programa matutino de Telefe que, si Thiago logra atravesar esta etapa, podría recuperarse por completo: "La cirugía torácica tiene relevancia y puede dejar alguna incomodidad leve, aunque no necesariamente derivará en secuelas graves. El pulmón suele regenerarse bastante bien, no hay que anticipar complicaciones de salud importantes a futuro por esta intervención".

Más allá de los avances que puedan surgir, la familia sigue pidiendo cadenas de oración por su recuperación. Daniela Celis y los hermanos de Thiago se turnan para acompañarlo en el hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde también se han acercado seguidores del ex GH para llevar rosarios, estampitas, carteles y otras muestras de afecto.

