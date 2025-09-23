CaféLSA fue declarado de Interés Nacional y descubren placa conmemorativa en Salta

La Cámara de Diputados de la Nación reconoció al primer café del país atendido en Lengua de Señas Argentina. Este martes se realizará un acto especial en la ciudad.

CaféLSA, la primera cafetería de Argentina atendida íntegramente en Lengua de Señas Argentina (LSA), recibió una distinción histórica: la Honorable Cámara de Diputados de la Nación lo declaró de Interés Nacional por su aporte a la inclusión y a la visibilización de la comunidad sorda.

El reconocimiento, otorgado mediante el expediente 5530-D-2024 y publicado en el Orden del Día Nº 640, destaca la innovación social y cultural de este espacio creado en Salta por personas sordas, con el objetivo de tender puentes entre la comunidad oyente y la comunidad sorda.

Acto en Salta con placa conmemorativa



El homenaje se materializará este martes 23 de septiembre a las 16 horas, cuando la diputada nacional Gisela Marziotta visite el local de CaféLSA, ubicado en Alberdi 392, para descubrir una placa conmemorativa que dejará constancia de la distinción.

Del evento participarán organizaciones de la comunidad sorda, invitados especiales y público en general, en un encuentro que busca celebrar el valor de la Lengua de Señas Argentina como patrimonio cultural y lingüístico.

Inclusión que trasciende fronteras



La declaración parlamentaria resalta la importancia de iniciativas como CaféLSA, que no solo generan empleo y oportunidades para personas sordas, sino que también impulsan un cambio de mirada en la sociedad.

“Este reconocimiento visibiliza el valor de la Lengua de Señas y el derecho a la accesibilidad para todos”, remarcaron desde la organización.