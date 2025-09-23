Sáenz desde Expo Futuro, exigió a Nación más fondos para universidades del interior

Durante la apertura de la Expo Futuro, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, arremetió contra el Gobierno Nacional, al que le exigió un mayor financiamiento para las universidades del Interior.

En la oportunidad, denunció la "insensibilidad" y las "asimetrías" que sufre el interior profundo de la patria. "Auditen, vean cómo están las cosas, pero nosotros necesitamos más financiamiento, más carreras", reclamó el gobernador, señalando que el verdadero problema del déficit universitario está en el Área Metropolitana de Buenos Aires y no en las casas de estudio del interior.

La furia por las obras públicas y la asistencia a la discapacidad

El gobernador también criticó duramente al gobierno central por la falta de obras claves para Salta y recordó su promesa de acampar frente a la Casa Rosada si no se inician los trabajos en la ruta 34.

Asimismo repudió las medidas que afectan a las personas con discapacidad, calificándolas de "una torpeza" y de un "desconocimiento total" de cómo se vive en las provincias. “No solo le han quitado el recurso económico, sino la cobertura social y médica, es una locura lo que han hecho y tienen que aceptar que se equivocaron”, sentenció.

Por último, cerró su discurso con un mensaje directo a los salteños: "A la hora de elegir, no voten más de lo mismo". Les pidió a los ciudadanos que opten por candidatos que "realmente defiendan los intereses de los salteños, más que los de un partido político o de un dirigente nacional".