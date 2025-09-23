Los detalles de la reunión de Milei y Trump

En su 12° viaje a Estados Unidos, Javier Milei se reunió con su par estadounidense, Donald Trump, que le dió una muestra de apoto en el inicio de la reunión bilateral que duró al menos 20 minutos.

En el momento que comenzaba el encuentro, el mandatario difundió un mensaje en redes sociales en el que aseguró: “Javier Milei es muy buen amigo, luchador y ganador y tiene mi respaldo completo y total para la reelección como presidente”.

La alianza con los Estados Unidos se tornó un sostén fundamental para la Casa Rosada en las últimas horas. Luego de varios días de incertidumbre financiera por la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, un mensaje de respaldo del secretario del Tesoro publicado ayer permitió que el dólar bajara 140 pesos, se recuperaran bonos y acciones, y hubiera un fuerte descenso del Riesgo País, que había llegado a orillar los 1500 puntos.

Javier Milei y Donald Trump se reunieron en la sede de la ONU para cerrar un voluminoso préstamo que permita a la Argentina cancelar su deuda soberana que vence en los próximos quince meses y a su vez fortalecer las reservas del Banco Central.

Fuentes oficiales informaron que los líderes hablaron durante casi 20 minutos. El respaldo de Trump a la Argentina fue total. Y a lo largo del día podría haber un nuevo anuncio del secretario del Tesoro sobre cómo será la asistencia financiera de Estados Unidos a la Argentina.