Piden detener al motociclista que desmayó a golpes a un abuelo: "Si no había gente ahí lo mataba"

Durante el fin de semana una noticia lamentable se dio a conocer, un abuelo desmayado a golpes en ruta provincial 26.

Con el correr de las horas, se supo que el hecho se había desencadenado en el marco de un accidente de tránsito y que tras el violento episodio, el agresor solo fue identificado y dejado en libertad.

Lo cierto es que HIlario y su familia hoy piden justicia por la brutal agresión en manos de un joven que no tuvo piedad ante la avanzada edad de su víctima.

Pablo Subelza, hijo del setpuagenario dijo a través de Multivisión que "Me sinto molesto y triste por como se encuentra mi papá. Espero que haya justicia. Estoy muy molesto por el accionar de la justicia y de los fiscales ese día, porque no lo pueden haber liberado al muchacho a las horas de haber pasado esto me parece muy injusto, actuó mal la fiscalía".

El joven acusó de intento de homicidio al agresor teniendo en cuenta la violencia física empleada como así también la verbal. "Él a mi papa lo intentó matar, esto es un intento de homicidio. No sé cómo la caratuluó la fiscalía, esto es un intento de homicidio. En todo momento este muchacho, hay testigos que escucharon que gritaba ' Viejo te voy a matar' 'Te voy a cagar matando viejo'".

Recordó que al llegar su papá estaba sin atención: "Yo llegué 10 a 15 minutos después, llego y estaba ahí todo ensangrentado. La policía de Pinares no llamó nunca la ambulancia, llegué y ahí recién llamamos, ellos estaban custodiando a la otra persona".

Para Pablo, el agresor tiene problemas psicológicos. "Esta persona es un psicópta, no estaba ebria, tanto el como mi papá dieron negativo en alcoholemia. Entonces estaba conciente, entonces si una persona consciente puede llegar a hacer eso, no me quiero imaginar drogado o alcoholizado. Si no había gente ahí lo mataba, porque esa fueron las palabras de él en todo momento mientras le pegaba"

Agregó que el sujeto no solo le dio golpes de puño sino que utilizó una herramienta: "Cansado de pegarle con la mano, se le metió por la puerta del chofer, y después por la otra puerta, lo desfigura. Le pegó con una llave de la baulera, le siguió pegando, y le siguió pegando, al ver que mi papá se desmayó paró".

Sobre la situación legal del sujeto, Pablo contó que estuvieron en la comisaría de Pinares hasta las 3 de la mañana y luego se enteraron que fue puesto en libertad "A pesar de contar con un testgio, la fiscalía igual le dio libertad. A las 3 nos vinimos y a las 4 le dieron la libertad. Nos dijeron que iba a contraventores a la Alcaidia, desde la comisaría le dan la libertad".

Además el joven contó que estan siendo víctimas de amenazas por parte de amigos y familiares del agresor "Dicen que van a prender fuego la casa".

El relato de Hilario

Por su parte Hilario relató lo que sucedió ese día: "Voy por ruta 26, paso Río Ancho, hay una entrada para barrio Los Pinares, doblo, lo rozo, cae y de ahí empieza el quilombo, paro, digo bueno tenés seguro y empezó a gritar, abrió la cabina y me pegó hasta desmayarme, como iba solo, hasta que se cansó me pegó".

Agregó que "Veo que el tipo se para, se vino, me dijo viejo hijo de puta te voy a cagar matando, abrió la puerta y yo me tapaba. Pensaba que me había quebrado".

Sobre su agresor el hombre dijo: "Debe tenr 30 años, no se sacaba ni casco ni anteojos, así ingresó. Si me bajaba me mataba a patadas".