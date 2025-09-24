En Cafayate, la Municipalidad reparará las veredas y cobrará el costo a los frentistas

Novedad en Cafayate fue el anuncio de la intendenta Rita Guevara, respecto a que el municipio tomará a su cargo la restauración de las veredas que se encuentran en estado deplorable en la localidad, medida busca garantizar la seguridad de los transeúntes y, una vez finalizados los trabajos, el costo de las obras será cobrado a los frentistas de las propiedades.

Según lo informado por la intendenta, la decisión fue tomada luego de que la Municipalidad notificara en reiteradas ocasiones a los vecinos sobre el mal estado de sus veredas. “Hemos notificado a los frentistas con las veredas que están en estado muy deplorable, ya va la tercera notificación, no tenemos respuesta, así que el municipio se va a hacer cargo de restaurarlas”, afirmó.

La iniciativa priorizará las zonas más transitadas de Cafayate, con el objetivo de optimizar los espacios públicos. Además, la medida está enmarcada en un plan más amplio que busca regularizar el uso de veredas y medias calzadas en toda la localidad, incluyendo a los espacios utilizados por los comercios.

“Se busca garantizar el trabajo, no vamos a perjudicar a nadie, Cafayate ha crecido y se busca trabajar en un ordenamiento”, agregó la jefa comunal, destacando la necesidad de ordenar el crecimiento de la localidad sin perjudicar a los comerciantes y vecinos.

Tal como compartió el medio Nuevo Diario, con esta medida el Ejecutivo Municipal cafayateño busca no solo mejorar la seguridad de los peatones, sino también mantener la estética urbana y asegurar que todos los vecinos cumplan con sus responsabilidades para conservar en buen estado los espacios públicos.