Banco Macro apuesta al turismo de Salta y renueva un acuerdo con las cámaras

Esta mañana el Banco Macro firmó junto a la Cámara de Turismo y la Cámara Hotelera y Gastronómica un acuerdo para dinamizar las ventas y ofrecer a los clientes de Banco Macro importantes beneficios y facilidades en sus compras.

La promoción estará vigente por cinco meses, a partir del 1 de octubre, y brindará a los clientes de la entidad la oportunidad de disfrutar de experiencias en hoteles y restaurantes con descuentos exclusivos.

Gastronomía: Los clientes podrán acceder a un descuento del 30% en restaurantes adheridos, pagando con tarjetas de crédito y débito Visa de Banco Macro a través de la plataforma MODO. El tope de devolución es de $20.000 por cliente, por mes.

Hotelería: Se ofrecerá un 20% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés en hoteles seleccionados, válido para compras realizadas con Tarjetas de Crédito Macro a través de MODO.

“Estamos muy entusiasmados con la decisión de renovar esta alianza con la Cámara de Turismo de Salta. Creemos firmemente en el potencial de esta provincia y en la importancia de acompañar a los sectores productivos,” afirmó Javier Lanusse, gerente Divisional Salta de Banco Macro.