Comprar bien es cuidar a todos: el desafío de elegir con conciencia

Como venimos diciendo en varios artículos anteriores, en medio de una economía cada vez más informalizada, donde las ferias americanas, el contrabando y las ventas por redes sociales se convirtieron en canales masivos de venta, surge una necesidad urgente: cambiar el mensaje.

No se trata solo de estar “en contra de la ilegalidad”. Se trata de estar a favor de los salteños que todos los días trabajan en blanco, pagan impuestos y sostienen el comercio local. De los empleados formales que tienen obra social, aportes, aguinaldo y vacaciones. Y de los emprendedores que abren sus negocios con esfuerzo y cumplen con cada norma municipal, provincial y nacional.

Lo que no se ve detrás de un ticket

Cuando una persona compra en un comercio habilitado, detrás de ese ticket hay una historia. Hay un sueldo, un alquiler, una factura de luz, una tasa municipal, una inspección superada, un seguro al día. Todo eso sostiene el trabajo formal, que permite que miles de familias vivan con dignidad.

Comprar en una feria o en un local sin control o en un puesto con mercadería de contrabando puede parecer una solución barata, pero tiene un costo invisible: es dinero que no queda en el circuito legal, no genera empleo registrado y no vuelve a la comunidad. Va al bolsillo del vendedor.

No es "contra" nadie, es "a favor" de todos

Desde las Cámaras de comercio y sectores empresariales de Salta, el nuevo enfoque no busca culpabilizar ni señalar, sino invitar a reflexionar. El mensaje ya no es "comprar en ferias está mal", sino: "comprar en comercios formales está bien y ayuda a todos".

“Queremos que el consumidor entienda que con su compra puede cuidar el trabajo de un vecino, de un familiar, de un amigo. Que cada elección cuenta. No hay que demonizar, pero sí generar conciencia”, explican desde la Cámara de Comercio local.

El consumidor como protagonista del cambio

La informalidad crece porque hay necesidad, pero también porque hay demanda. Si todos elegimos con más conciencia, podemos generar un círculo virtuoso donde el dinero que gastamos vuelve en forma de empleo, infraestructura, salud y educación. Porque el único que paga impuestos es el comercio formal.

El desafío no es solo de los comerciantes, ni del Estado. Es de todos. Y como comunicadores, medios y cámaras, tenemos el deber de contar esta parte de la historia.

Cada compra, por pequeña que sea, puede hacer la diferencia.