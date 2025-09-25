Reclamo salarial de los trabajadores PAMI: “Vamos a contar con 300 días sin paritarias”

El PAMI nuevamente vuelve a ser foco de reclamos, en este caso por los trabajadores de la obra social nacional que exigen una modificación salarial.

Soledad Tais, delegada gremial, explicó que SUTEPA, ATI, UTI decidieron iniciar un plan de lucha por reclamo salarial, motivados por el deterioro en sus sueldos, algo que sienten hace casi un año.

“Nosotros estamos pasando por un grave deterioro, vamos a contar con 300 días sin paritarias, el último aumento fue en octubre del 2024 y fue del 1,9%” comentó Tais a El Once TV.

El secretario de Acción gremial SUTEPA, Matías Scalabrini, dijo que continúan esperando que las autoridades del PAMI se sienten a dialogar y negociar, ya que es evidente el deterioro de la situación de la obra social en general, tanto para afiliados como para trabajadores.

Si bien pidieron disculpas a los afiliados por las medidas de fuerza que llevarán adelante, es necesario que actúen para defender su trabajo y las prestaciones.

La quita de medicamentos, pañales y el límite para consultas son medidas nacionales que perjudican a los afiliados y jubilados que por su edad y condición de salud requieren de una mayor atención, reflejan medidas puramente económicas que dejan de lado políticas sanitarias para las personas mayores: “Por eso estamos en contra” concluyó Scalabrini.