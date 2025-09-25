Los detalles mafiosos detrás de la muerte de Brenda, Morena y Lara

El hallazgo de los cuerpos descuartizados de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez en una vivienda de Florencio Varela expuso la brutalidad de un crimen que, según las primeras autopsias, lleva la marca de una organización narco-mafiosa.

Los informes preliminares indican que las tres jóvenes fueron asesinadas entre las 3 y las 5 de la madrugada del sábado 20 de septiembre, pocas horas después de ser vistas por última vez al subir a una camioneta blanca en la rotonda de La Tablada.

Las autopsias revelan un alto nivel de violencia y tortura.

Lara Gutiérrez (15): Le amputaron los dedos de la mano izquierda antes de matarla ; presentaba quemaduras compatibles con cigarrillos, un corte parcial en la oreja y una herida en el cuello que le seccionó la arteria carótida.

; presentaba quemaduras compatibles con cigarrillos, un corte parcial en la oreja y una herida en el cuello que le seccionó la arteria carótida. Brenda del Castillo: Sufrió fractura de cráneo fatal, aplastamiento facial y heridas punzocortantes en el cuello; además, un corte transversal post mortem le abrió el abdomen.

Morena Verdi: Tenía una luxación cervical y múltiples golpes en el rostro.



La brutalidad del caso y la secuencia de torturas refuerzan la hipótesis de un mensaje mafioso.